Vorarlberg: 18-jährige Radlerin angefahren – Zeugenaufruf

Am Samstag, gegen 17.10 Uhr wollte eine 18-jährige Radfahrerin aus Dornbirn mit ihrem Fahrrad den Schutzweg beim Kreuzungsbereich L 190 / Johann-Georg-Ulmerstraße (Dornbirn-Schwefel) überqueren. Dabei fuhr sie bei Grünlicht über den Schutzweg – zum gleichen Zeitpunkt bog eine Pkw-Lenkerin von der Johann-Georg-Ulmerstraße links in Richtung Lauterach, auf die L 190 auf. Vermutlich übersah die Pkw-Lenkerin die Radfahrerin auf dem Schutzweg und touchierte diese. Die Radfahrerin kam zu Sturz.

Die Pkw-Lenkerin hielt den Pkw an und stieg mit einem männlichen Begleiter aus dem Fahrzeug und erkundigten sich ob alles ok sei. Die Radfahrerin gab zu verstehen, dass alles ok sei. Später klagte sie über Schmerzen am Kopf, Händen und Beinen und suchte das Krankenhaus auf. Hinweise sind an die PI Dornbirn (Tel. 059133 – 8140) erbeten.

(Red.)