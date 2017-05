Vorarlberg: 17-Jährige in Dornbirn sexuell belästigt – Zeugenaufruf

Die 17-Jährige verließ am 1. Mai um 5:35 Uhr morgens beim Bahnhof Schoren den Regionalzug und war auf dem Weg in Richtung Millöckergasse. Kurz vor erreichen ihres Mehrparteienwohnhauses bemerkte sie, dass eine unbekannte männliche Person die Jugendliche auf seinem Fahrrad verfolgte. Beim Betreten des Gebäudes huschte der Mann durch die noch geöffnete Eingangstür und drückte die 17-Jährige an die Wand. Er hielt ihr den Mund zu und fing an, die Schülerin zu begrapschen. Als die junge Frau sich wehrte ließ der Täter von ihr ab und ergriff die Flucht.

Der Täter trug eine schwarze Kapuzenjacke und eine dunkle Hose. Außerdem hatte er ein lilafarbenes Halstuch mit weißen Muster um, mit dem er seinen Mund- und Nasenbereich verdeckte. Laut der Personenbeschreibung der Polizeiaussendung war der Mann circa 170 cm groß, das Alter konnte aufgrund des halbverdeckten Gesichts nicht eingeschätzt werden.

Die Polizei Dornbirn bittet um Hinweise. Möglicherweise könnte der Täter im Bereich des Bahnhofes Schoren bereits im Vorfeld und ohne hochgezogenes Halstuch aufgefallen sein.

Polizeiinspektion Dornbirn, Tel. +43 (0) 59 133 8140