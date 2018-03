Vorarlberg: 14-Jähriger flüchtet mit Pkw vor Polizei

Am Sonntagmittag lieferte sich ein 14-Jähriger eine Verfolgungsjagd durch Rankweil mit der Polizei.

Am 25.03.2018 um 13.00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Rankweil davon in Kenntnis gesetzt, dass auf dem Parkdeck des Einkaufszentrums „Passage 22“ in Rankweil ein jugendlicher Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug umherfahren und „Burnouts“ durchführen würde. Im Fahrzeug würden sich noch zwei weitere Jugendliche befinden.

Pkw-Lenker flüchtete Beim Eintreffen der Streife der PI Rankweil flüchtete der Pkw-Lenker sofort auf der Gemeindestraße An der Maut in Richtung Kreuzung mit der L 190. Dort überquerte der Lenker die L 190 ohne auf den Querverkehr Rücksicht zu nehmen und flüchtete mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Meiningen.

120 km/h durch Ortsgebiet Die mit Blaulicht und Folgetonhorn nachfahrende Streife musste vorerst von einer weiteren Verfolgung Abstand nehmen, da der flüchtende Pkw-Lenker mit mind. 120 km/h durch das Ortsgebiet fuhr. Im Zuge der Fahndung nach dem geflüchteten Pkw-Lenker, an welcher sich vier Streifen beteiligten, konnte dieser samt Fahrzeug in einem Waldstück (Forstweg) in Gisingen festgestellt und angehalten werden. Beim Lenker handelte sich um einen 14-Jährigen Jugendlichen aus Andelsbuch.