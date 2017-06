Vorarlberg: 120.000 Euro bei Golmer Cross Golf Charity “ergolft”

Ganz nach dem Motto “vo Muntafuner för Muntafuner” wurde am Golm bereits zum neunten Mal Spendengelder für Familien und Kinder gesammelt. 112 Teilnehmer waren bei dem Event dabei und “ergolften” 120.000 Euro für den guten Zweck.

Los ging es bereits am Freitag mit einem Turnier im GC Montafon. Am Abend folgte das große Charity-Genuss-Gondeln. 210 Gäste besuchten die einzigartige Veranstaltung, wobei 29 renommierte Weingüter und verschiedene heimische Produzenten ihre Spezialitäten und Weine in den Gondeln der Golmerbahn präsentierten. Als Highlight wurde die neue GCG-Gondel eingeweiht, die künftig am Bewegungsberg Golm ihre Runden drehen wird.

Beim “Herzstück” der Veranstaltung wurde am Samstag traditionell in Dirndl und Lederhose über die Anita-Wachter-Rennstrecke am Golm gegolft. Besonders emotional für alle Teilnehmer war dabei auch dieses Jahr wieder das Flug-Spektakel mit sechs Vorarlberger Privatmaschinen, die von der GCG-Charity betreute Montafoner Familien an Bord mitnahmen.