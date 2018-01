Vorarlberg: 11 Frauen begrapscht - 20 Monate Haft für Dornbirner Sittenstrolch

20-Jähriger gab beim Prozess alle elf sexuellen Übergriffe auf junge Frauen zu.

Er schlug meist nachts oder in den frühen Morgenstunden zu. Von hinten schlich er sich in Dornbirner Bahnhofsnähe an die Frauen im Alter zwischen 16 und 33 heran, hielt ihnen den Mund zu und begrapschte sie. Die Opfer ängstigten sich beinahe zu Tode, noch heute haben sie zum Teil Probleme, wenn sie nachts aus dem Haus gehen wollen. In Summe werden den Frauen insgesamt rund 10.000 Euro zugesprochen. Elf Übergriffe gab es insgesamt, zum Teil blieb die geschlechtliche Nötigung beim Versuch, doch für die Angst der Opfer spielt das vermutlich keine Rolle.