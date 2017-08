Vorarlberg: 100.000 “Carmen”-Besucher zur Halbzeit

Alle elf bisherigen Vorstellungen konnten unter freiem Himmel gespielt werden, bislang wurden 75.000 Zuschauer gezählt. Mit der 14. Vorstellung am Freitag könnten zur Halbzeit mehr als 100.000 Besucher die Oper – inklusive der Generalprobe – gesehen haben.



Insgesamt steht die Oper in der laufenden Saison 28 Mal auf dem Plan, nahezu alle 200.000 aufgelegten Tickets sind verkauft. Im kommenden Jahr wird nochmals “Carmen” auf der Seebühne gespielt. In der Saison, welche vom 18. Juli bis zum 19. August 2018 dauern wird, sind derzeit 26 Termine für das Spiel auf dem See vorgesehen.

100 Prozent Auslastung

Mit rund 4.600 Besuchern war auch die Hausoper “Moses in Ägypten” ein Erfolg – am Montag wurde die letzte von drei Aufführungen gespielt. Damit wurde – genau wie bei den zwei Aufführungen von “Der Ring in 90 Minuten” auf der Werkstattbühne – eine Auslastung von 100 Prozent erreicht. Ebenfalls zwei Mal wurde “The Situation” im Kornmarkt-Theater gespielt.

Das dritte Orchesterkonzert der Wiener Symphoniker am 7. August wird der Spanier Enrique Mazzola dirigieren. Er übernimmt den Taktstock vom erkrankten Constantinos Carydis.

Zweite Halbzeit

Für die zweite Halbzeit steht nun die Uraufführung von “To the Lighthouse” auf der Werkstattbühne auf dem Programm. “Die Hochzeit des Figaro” wird im Rahmen des Opernstudios am Kornmarkt-Theater zwischen zwei Musiktheater-Produktionen zum Festspielfinale in der letzten Saisonwoche gespielt. Wieter wird es am 13. August eine Blasorchestermatinee im Großen Saal des Festspielthauses gespielt, “Opus XXI” steht am 11. August im Seestudio auf dem Programm.

Auch “Musik & Poesie” steht noch zwei Mal am Festspielprogramm, am letzten Tag gibt es wieder die traditionelle Matinee des Symphonieorchesters Vorarlberg. (red)