Vorarlber: 7,5 Jahre Gefängnis für rückfälligen Einbrecher

Feldkirch - Strafe für sechs Einbrüche in Wohnhäuser fiel hart aus, weil Täter ein Kriminaltourist ist und mit neun Vorstrafen belastet war.

Bei sechs Einbrüchen in Wohnhäuser im Rheindelta hat der geständige Angeklagte im Jänner innerhalb einer Woche Beute im Wert von 7000 Euro gemacht. Dafür wurde der 35-jährige Rumäne gestern am Landesgericht Feldkirch zu siebeneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Das strenge Urteil des Schöffensenats unter dem Vorsitz von Richter Michael Fruhmann ist nicht rechtskräftig. Verteidiger Lothar Giesinger meldete Nichtigkeitsbeschwerde und Strafberufung an. Staatsanwalt Manfred Bolter nahm drei Tage Bedenkzeit in Anspruch.