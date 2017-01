Vorarlberg: Rettungsfahrzeug nach Schneekettenriss hängengeblieben

Am Freitag gegen 23 Uhr ein 25-jähriger Rettungssanitäter mit dem Rettungsfahrzeug unterwegs zu einem Einsatz in dieTugsteinstraße in Hohenems. Am Rettungswagen waren auf der Hinterachse Schneeketten montiert. Auf der steilen Bergstraße riss eine Schneekette und das Rettungsfahrzeug blieb wenige Meter später aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnissen hängen.

Die Feuerwehr Hohenems sicherte das Fahrzeug vor dem Abrutschen ab. Da die gerissene Schneekette auch die Bremsleitung beschädigt hatte, war das Rettungsfahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Traktor in eine Hauseinfahrt gezogen werden. Der Patient wurde in der Zwischenzeit durch die Bergrettung Hohenems ins Krankenhaus gerbracht. Die Feuerwehr Hohenems war mit vier Fahrzeugen und 18 Personen, die Bergrettung Hohenems mit einem Fahrzeug und zwei Personen im Einsatz.