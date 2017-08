Vor Guru-Urteil: Indiens Premier Modi warnt vor neuer Gewalt

Die Behörden im nordindischen Bundesstaat Haryana verschärften die Sicherheitsvorkehrungen. Allein in der Stadt Rohtak bezogen etwa 25.000 Sicherheitskräfte an gefährdeten Orten Stellung. Dort sitzt der 50-Jährige im Gefängnis. In der Haftanstalt soll auch das Strafmaß verkündet werden. In Panchkula in Haryana hatte ein Gericht den Guru am Freitag der Vergewaltigung zweier Anhängerinnen im Jahr 2002 für schuldig befunden.

Der Schuldspruch entfesselte den Zorn tausender angereister Verehrer. 37 Menschen starben jüngsten Angaben vom Sonntag zufolge: 31 in Panchkula und weitere 6 in dem Ort Sirsa, wo Ram Rahims “Sekte des wahren Geschäfts” (Dera Sacha Sauda) ihren Hauptsitz hat, teilten die Behörden mit. In dem von Sicherheitskräften umstellten Komplex könnten sich etwa 30.000 seiner Anhänger aufhalten, schätzte der Fernsehsender NDTV.

“Indien ist das Land von Mahatma Gandhi und Buddha”, sagte Modi auf Hindi in seiner monatlichen Radioansprache vom Sonntag. “Gewalt ist nicht akzeptabel in der Nation, in keiner Form.”

In Rohtak seien Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden, um seine Anhänger davon abzuhalten, in die Stadt zu kommen, sagte ein ranghoher Beamter des Bundesstaates, Ram Niwas. Die Sekte des Gurus, die zu keiner größeren Religion gehört, hat nach eigenen Angaben 60 Millionen Mitglieder.

