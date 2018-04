Vor Europawahl: Macron-Partei befragt Franzosen zu EU-Themen

In Vorbereitung auf die Europawahl 2019 hat die französische Regierungspartei von Präsident Emmanuel Macron mit einer groß angelegten Bürgerbefragung zu EU-Themen begonnen. Mehrere Schlüsselfiguren der Partei nahmen am Samstag an Auftaktveranstaltungen dieses "Großen Marschs für Europa" teil, darunter Europaministerin Nathalie Loiseau und Parteichef Christophe Castaner.

Bei der auf mehrere Wochen angelegten Aktion sollen Anhänger der Partei La Republique en Marche (LRM) Franzosen zu Hause besuchen und sie unter anderem dazu befragen, welche Prioritäten sie für die Zukunft der EU sehen. Laut einem Bericht der Tageszeitung “Le Monde” sollen so die Ansichten von etwa 100.000 Menschen gesammelt werden.

Die Ergebnisse der Befragung sollen zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden und in das Parteiprogramm zur Neuausrichtung Europas einfließen. Ursprünglich sollte die Aktion schon am 24. März beginnen. Doch wegen der Attacken eines Islamisten in der Umgebung von Carcassonne am Vortag wurde der Start des “Marschs” verschoben.

Die Methode der Haustür-Befragungen hatte Macrons junge Bewegung kurz nach ihrer Gründung 2016 auch schon in Vorbereitung auf die Präsidentenwahl angewandt.