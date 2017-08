Vor der Rankweiler Basilika wird Theater gespielt

© Dietmar Mathis

RANKWEIL. (VN-tk) Die Kulissen stehen, die Requisiten liegen bereit und der Text sitzt. Gut so, denn am kommenden Freitag, 18. August, 20.30 Uhr heißt es für “Jägerstätter”: Premiere am Rankweiler Liebfrauenberg. Und das unter freiem Himmel.