Vor 35 Jahren wurde Nepal zur zweiten Heimat für Alwin Leitner

Seit 1983 zieht es den erfahrenen Bergsteiger immer wieder nach Nepal. Inzwischen bietet er auch verschiedenste Reisegruppen an - sieht jedoch den zunehmenden Tourismus gespalten.

Vielschichtiges Land

Tourismusmagnet Mount Everest

In den vergangenen Jahren entdeckte Nepal den Tourismus für sich. Während es in früheren Jahrzehnten vor allen von Extrembergsteigern und nach Erleuchtung Suchenden besucht wurde, zieht der Mount Everest inzwischen Massen an. Die Witterung erlaubt nur im Frühjahr und Herbst eine Besteigung des Gipfels – und inzwischen wagen jede Saison hunderte Bergsteiger und Sherpas. Was früher das Nonplusultra der Alpinisten war, ist nun dank Führungen und vorbereiteten Pisten “nur” noch Klettern, kritisieren Puristen.