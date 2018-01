Vonn rast in Cortina zum 40. Abfahrtssieg

Einen Tag nach ihrem zweiten Platz hat es für Lindsey Vonn am Samstag in Cortina mit einem Sieg geklappt.

Lindsey Vonn hat am Samstag in Cortina d’Ampezzo ihren 40. Weltcupsieg in einer Abfahrt gefeiert. Beim ersten Erfolg in dieser Disziplin seit 364 Tagen hatte der US-Skistar, der zur ältesten Gewinnerin im Damen-Abfahrts-Weltcup avancierte, 0,92 Sekunden Vorsprung auf die zweitplatzierte Tina Weirather aus Liechtenstein. Es war der insgesamt 79. Weltcupsieg der 33-Jährigen.