Vonn führt nach Super-G in Lenzerheide-Kombi

Die US-Amerikanerin Lindsey Vonn liegt nach dem Super-G der alpinen Ski-Weltcup-Kombination in Lenzerheide in Führung. Die 33-Jährige startet mit 0,6 Sekunden Vorsprung auf die Italienerin Federica Brignone in den Slalom (ab 13.00 Uhr/live ORF eins). Halbzeitdritte war Ragnhild Mowinckel (+0,65) aus Norwegen. Österreichs Hoffnungsträgerin Michaela Kirchgasser (2,35) lag auf dem 22. Zwischenrang.

Fünf ÖSV-Damen waren im Super-G besser als die WM-Dritte aus Salzburg: Stephanie Venier (1,04) und Ricarda Haaser (1,20) kamen auf die Ränge acht und neun. Christine Scheyer (1,86) als 13., Christina Ager (2,21) als 16. und Ramona Siebenhofer (2,25) als 18. lagen auch noch vor Kirchgasser. Die Tirolerin Stephanie Brunner war bei der zweiten Zwischenzeit vier Hundertstel schneller als Vonn, schied dann aber aus.