Vonn freut sich auf Pisten-Comeback

Das erste Training am Donnerstag wurde wegen der erwarteten Schneefälle von 10.45 auf 12.30 Uhr verlegt. Vonn wird mit Startnummer sieben in ihren ersten Wettkampf-Auftritt seit vergangenen Februar gehen. Damals war sie in Andorra mit bereits gebrochenem Schienbeinkopf gefahren, ehe sie den Kampf um ihre fünfte große Kugel zugunsten von Lara Gut aufgeben musste.

Auch das Sommertraining verlief bei Vonn nicht problemlos und vergangenen November hat sich die 32-Jährige beim Training in Copper Mountain den rechten Oberarm gebrochen. Insgesamt hat sie damit lange Zeit ausschließlich mit Genesung verbracht.

“Es waren harte drei Monate mit über 300 Stunden Rehabilitation. Aber dass ich jetzt wieder schnell bin und an Wettkämpfen teilnehmen kann, war es wert”, sagte sie nun in Salzburg.

Vonn mit hohen Zielen

Sie sei aufgeregt, ihr Comeback ausgerechnet in Zauchensee zu geben. “Hier hatte ich schon unglaublichen Erfolg”, erinnerte sie an ihre vier Siege sowie an das Vorjahr, als sie mit ihrem 36. Abfahrtssieg den Siegrekord von Annemarie Moser-Pröll in dieser Disziplin egalisiert hatte.

Es wäre nicht Vonn, hätte sie nicht gleich wieder hohe Ziele. “Ich habe jetzt einige Rennen verpasst. Aber ich hoffe, dass ich das wieder wettmachen und noch einige Siege feiern kann”, sagte die Amerikanerin, die an Weltcupsiegen (76) die erfolgreichste Skirennläuferin aller Zeiten ist. Nur noch Ingemar Stenmark (86) liegt vor ihr.

In Zauchensee stehen diesmal am Wochenende eine Abfahrt (Samstag) sowie am Sonntag eine Kombination mit Super-G und Slalom auf dem Programm.

