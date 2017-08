Vonblon lud zum 50-jährigen Jubiläum!

Das 50-jährige Bestehen der Firma Vonblon sollte ein ganz besonderes Fest werden – und das wurde es auch! Zu Beginn überraschte der Familienbetrieb seine geschätzten Mitarbeiter mit einer eindrucksvollen Führung auf der MS Sonnenkönigin. Vom Deck über die Kommandobrücke und Bordküche, bis hin zum Maschinenraum gab es Interessantes zu entdecken. Danach folgten die eigentlichen Feierlichkeiten – ein Highlight für alle!

Kulinarische Schiffsrundfahrt. An Bord der MS Bregenz.

Ein traumhaftes Buffet mit allem was das Herz begehrt, wartete an Bord der MS Bregenz auf die Gäste der geschlossenen Gesellschaft. Während der herrlichen Schifffahrt auf dem Bodensee bis kurz vor Friedrichshafen unterhielt Horst Vonblon die gutgelaunten Mitarbeiter – und zwar mit der spannenden Firmengeschichte, ein interessanter Ausflug in die Vergangenheit! Wieder in Bregenz angekommen, blieb noch Zeit für die Hafenpromenade oder einen Abstecher in die Altstadt. Dann trat man gemeinsam den Weg zum stimmungsvollen Abschluss auf der Bowlingbahn in Bludenz an. Die Jubiläumsfeier mitsamt dem Ausflug war ein voller Erfolg, da war sich die Vonblon-Belegschaft einig.

Vonblon Maschinen GmbH. Die Firmengeschichte.

Im Jahre 1967 wurde die Firma Vonblon Maschinen von Alfred Vonblon gegründet, die Geschäftstätigkeit nahm mit dem Verkauf und dem Service von Nähmaschinen und Motorsägen seinen Anfang. Im Laufe der Zeit erweiterte sich das Sortiment auf Rasenmäher und Schneefräsen. In den Jahren 1987 (Gerold), 1990 (Thomas) und 1997 (Horst) freute sich Alfred Vonblon über die Verstärkung durch seine Söhne, die ebenfalls Jubiläen mit 30 und 20 Jahren Firmenzugehörigkeit feiern. Zwischenzeitlich ist der Betrieb auf mehr als 35 Mitarbeiter angewachsen. Neben den Forst- und Gartengeräten werden heute sehr erfolgreich POLARIS Quads vertrieben. Auch die Marke Portable Winch mit Seilwinden und Kabelverlegemaschinen wurde in Europa etabliert.