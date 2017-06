Von Wiener Polizei verfolgter Mann fuhr gegen Wohnhaus

Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt - © APA (Webpic)

Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer ist am Sonntag in Wien-Hietzing gegen ein Wohnhaus gefahren, nachdem er auf der Flucht vor einem Einsatzfahrzeug der Polizei die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte. Der offenbar psychisch erkrankte Lenker wurde durch den Aufprall in dem Fahrzeug eingeklemmt. Der Mann erlitt Prellungen und wird nach der medizinischen Versorgung in die Psychiatrie überstellt.