Von Wickeln, Auflagen und anderen Hausmitteln

Lustenau. Die „Wickel“, bewährt als alte Hausmittel, haben es in sich. Mit Krautblättern, Topfen oder Heublumen sind sie gefüllt. Beruhigend oder wohltuend sei deren Anwendung. Medizinische oder gar heilversprechende Wirkung lässt Sieglinde Ettl allerdings außen vor. Sie tut das ganz bewusst und lässt auch mögliche Erstverschlimmerungen bei manchen Anwendungen nicht unerwähnt. In diesem Fall rät sie zur medizinischen Abklärung mit Fachpersonal.

Die Krankenschwester, die in der Hauskrankenpflege tätig ist, folgte am 10. Oktober der Einladung des Obst- und Gartenbauvereins Lustenau in dessen Vereinslokal. Viele Utensilien, von der Reibe bis zum Wirsing, hatte sie schon vor Beginn ihres Vortrags und Workshops bereitgestellt. Cornelia Maier, Obfrau des OGV, wurde kurz nach ihrer Begrüßung der Gäste zur Assistentin gekürt. Im Handumdrehen hatte sie eine große Portion Kren gerieben, die den Teilnehmern als Auflage auf den siebten Halswirbel verabreicht wurde. „Dem Kren wird nachgesagt, dass er das innere Feuer anheizt, bei Herzschmerz stärkt und Klarheit schenkt“, informierte Ettl, die gern altes Wissen neu aufleben lässt. Den Probanden des Abends blieb die brennende Wirkung des Krens nicht lang verborgen. Richtig angewendet wirkt die Auflage auch reflektorisch auf die Nasenneben- und Stirnhöhlen, sagte Sieglinde Ettl. Sie kennt sich nicht nur mit Wickeln oder Auflagen aus, sondern ist auch diplomierte Kräuterexpertin. Traditionelle Hausmittel können als ergänzende Behandlungsformen oder als Alternative zur Schulmedizin angewendet werden, rät die 43-Jährige. Ein reger Austausch zwischen Vortragender und Besuchern kam zustande und gleich mehrere brachten ihre eigenen Erfahrungen ein. „Durch die Anwendung von Wickeln wurde sogar eine bereits geplante Operation unnötig“, wusste eine Besucherin. Und Helmut Hämmerle, langjähriges Mitglied beim OGV, hatte ebenfalls ein Erlebnis mitzuteilen. Ihm half ein Wickel mit Topfen und Kren bei einer drohenden Angina.

„Einen Wickel zu machen heißt auch, seinen Lieben etwas Gutes tun“, sagte Sieglinde Ettl. Das konnte Cornelia Maier bestätigen: „Die Kinder finden es fein, wenn man sich auf diese Weise mit ihnen beschäftigt, es tut ihnen gut“, so die Mutter von drei Töchtern.

Das achtseitige Skriptum über traditionelle Hausmittel und deren mögliche Anwendungen durfte jeder mit nach Hause nehmen. Sieglinde Ettl und Iris Lins sind die Verfasserinnen, die auch historisches Kräuterwissen, neu entdeckt, weitergeben. „Man kann außerdem selbst kreativ sein“, empfiehlt Ettl und mit Eigenverantwortung das herausfinden und anwenden, was einem gut tut.

Nächster Termin:

Räuchern und Rau(h)nächte

8. November 19.30 Uhr im Vereinsheim des OGV Lustenau, MS Hasenfeld

www.ogv.at/verein/lustenau