Von Wasserfällen und Geysiren

Jürgen und Klaus Sprickler laden zum Reisevortrag über Island und die Färöer-Inseln.

Dornbirn. „Die Landschaften des mittleren und hohen Nordens ziehen uns seit vielen Jahren in ihren Bann. Das endlose Licht der Sommermonate, die faszinierenden Farbspiele, Gletscher, Geysire, Vulkane, gewaltige Wasserfälle, weite Seen und Flüsse, aber auch eine faszinierende Tier- und Pflanzenwelt locken uns immer wieder in den Norden“, erzählt Jürgen Sprickler. Bereits vor zehn Jahren haben Jürgen und Klaus Sprickler Island einen ersten Besuch abgestattet – damals auf dem Weg von und nach Grönland. Die einsamen Westfjorde, wo sich überraschend gute Möglichkeiten für sportliche Betätigungen eröffneten, aber auch der Süden des Landes standen damals auf dem Programm. „Island hat sich in den letzten zehn Jahren deutlich verändert, zumindest im Sommer bringt der stark zunehmende Tourismus die Menschen vor Ort inzwischen an ihre Grenzen“, so Sprickler.