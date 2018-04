Von Trump ernannter Richter gab Einwanderer Recht

Mit einem überraschenden Votum hat sich der von US-Präsident Donald Trump ernannte Richter Neil Gorsuch gegen die harte Linie der Regierung in der Einwanderungspolitik gestellt. Die Stimme des konservativen Richters gab den Ausschlag dafür, dass das Oberste Gericht des Landes einen Gesetzesartikel als verfassungswidrig verwarf, der Ausweisungen wegen "gewalttätiger Delikte" vorschreibt.

Der Artikel sei zu vage formuliert, befand der Supreme Court mit der Mehrheit von fünf gegen vier Stimmen in der am Dienstag in Washington veröffentlichten Entscheidung. Es war das erste Mal in Gorsuchs inzwischen einjähriger Amtszeit am Obersten Gericht, dass er zusammen mit dem linksliberalen Lager im Richterkollegium votierte.