Von Sumpfgladiole bis Steinkrebs

Der Walgau beheimatet zehn mit dem Prädikat Europaschutzgebiet ausgezeichnete Lebensräume. Regionsmanagerin Romana Steinparzer nahm die Gäste im Adalbert-Welte-Saal auf eine beeindruckende Reise durch die Natura 2000 Gebiete im Walgau.

FRASTANZ So artenreich wie der Walgau, so zahlreich sind die Europaschutzgebiete in dieser Region. Umweltgemeinderätin Gerlinde Wiederin lud die Gäste dazu ein, „einen Blick in unsere unmittelbare Heimat, und das was sie so einzigartig macht, zu werfen.“ Eine Besonderheit im Walgau sind die artenreichen Kulturlandschaften, die oftmals unbemerkt seltene Tierarten wie zum Beispiel den Roten Scheckenfalter beheimaten.