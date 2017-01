Von Sprachkurs bis Jodel-Workshop

Die Volkshochschule Bludenz wartet auch im Frühjahr 2017 mit einer Vielzahl an Kursangeboten auf, die ein großes Spektrum an Erwachsenenbildung abdecken. Besonders stolz ist die VHS Bludenz auf ihre hervorragenden Kursleiter/-innen, die ein ganz wesentlicher Faktor für die Lern-freude und den langfristigen Lernerfolg sind.

Gemeinschaftsgarten

Schlosserhus – die kreative Volkshochschule bietet im Frühjahr 2017 205 Kurse und offene Workshops, in denen das Gelernte weiter vertieft werden kann. Neuer Schwerpunkt ist der Bereich „Natürliches“. Es werden Kurse angeboten, in denen der bewusste und respektvolle Umgang mit der Natur nähergebracht wird, um so auch Projekte wie z. B. einen Gemeinschaftsgarten ums Schlosserhus zu starten.

„Der tut nix“

An der Volkshochschule Götzis beginnen auch im Früh-jahr 2017 wieder Vorbereitungslehrgänge für die Berufsreifeprüfung und die Aufnahmeprüfung „Polizei Vorarlberg“. Neu aufgelegt wird auch die „Vorarlberger Journalistenakademie“. Bereits mehrfach angeboten und immer sehr nachgefragt ist der Kurs „Der tut nix“ Gefahren vermeiden im Umgang mit Hunden.

Programm von A bis Z

Die Volkshochschule Hohenems hat von A wie Alphabetisierung bis Z wie Zeichnen wieder ein interessantes Veranstaltungs- bzw. Bildungsangebot zusammengestellt: Sprach- und Musikkurse, kulinarische und Werkkurse, Vorträge und Exkursionen u. v. m.

280 Kurse im Angebot

Die Volkshochschule Bregenz startet ihr 69. Jahr mit einem umfassenden Bildungsangebot von 280 Kursen. Inhaltlich sind Berufsreifeprüfung, Lehre und Matura, Lehrabschluss, aber auch Deutsch als Fremdsprache und Basisbildung wichtige Themen. Sprachkurse, Fotografie, Kulinarik, Bewegung und Gesundheit, ein Jodel-Workshop u. v. m. runden das Angebot ab.

