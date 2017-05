Von Schafen und Schäfern

Thüringen. (ks) Trotz anhaltendem Regen fanden am Sonntag zahlreiche Schaulustige den Weg zur ersten landesweiten Bergschafausstellung in Thüringen. Auf dem Hof von Bauer Otto Elsensohn traten 7 Tiroler Bergschafzüchter aus ganz Vorarlberg mit ihren prächtigsten und stärksten Tieren gegeneinander an.

In mehreren Bewertungsrunden entschied Bewerter Pirchner Helmut aus Tirol über Sieg oder Niederlage. Auch ein „Bambini-Cup“ für die jüngeren Züchter und Teilnehmer war Teil des Programms. Als „Siegerschaf“ wurde schlussendlich ein Prachtexemplar von Markus Fitsch aus Schruns gekürt, die meisten Auszeichnungen erhielten die Schafe von Stefan Witwer aus Thüringen.

Zu flotten Klängen der Walser Powernkapelle ließen die Besucher, unter denen sich unter anderem auch der Thüringer Bürgermeister Harald Witwer und Landesrat Erich Schwärzler befanden, bei Speis und Trank das Wochenende ausklingen.