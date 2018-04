Von Polka bis Swing

Dorfmusik Bürserberg feierte 65-jähriges Jubiläum standesgemäß mit einem Konzert

Wenn die Dorfmusik Bürserberg etwas zu feiern hat, dann feiert die Bevölkerung des Brandnertals mit und so ist es nicht verwunderlich, dass beim Konzert zum 65-jährigen Bestandsjubiläum der Blasmusik der Gemeindesaal in Brand bis auf den letzten Platz gefüllt war. Das gemeinsam mit Kapellmeister Lukas Ludescher – er ist übrigens der jüngste Kapellmeister Vorarlbergs – einstudierte Programm bot einen breiten Mix durch verschiedene Musikepochen und –genres: Nach „Unter dem Doppeladler“ und Handel Parkers „Deep Harmony“ sorgten vor der Pause „The Battle of Varlar“ von Rob Goorhuis und „Greensleeves“, arrangiert von Alfred Reed für Begeisterung beim Publikum.