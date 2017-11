Von Pkw zu Sturz gebracht - Fahrradfahrer verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein Fahrradfahrer am Dienstag bei einem Unfall in Hohenems. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Dienstag gegen 12.30 Uhr fuhr ein 44-jähriger Mann mit seinem Fahrrad von der Angelika-Kauffmannstraße in Hohenems nach links in die Graf- Kaspar-Straße ein. Zur selben Zeit bog ein heller PKW aus der entgegengesetzten Richtung kommend aus der Angelika- Kauffmannstraße nach rechts in die Graf-Kaspar-Straße ein und touchierte den unmittelbar vor dem PKW befindlichen Fahrradfahrer am Hinterreifen seines Fahrrades, worauf dieser zu Sturz kam und dabei leichte Verletzungen erlitt. Der PKW-Lenker setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Polizei Hohenems bittet Zeugen des Unfalles sich zu melden.