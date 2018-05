Von Papa Kulis, Waschmaschine, Couch und sonstigen Göttern

Gernot Kulis präsentierte sein neues Programm "Herkulis"

Kulis erzählt schamlos von seiner Kindheit, von Gesprächen mit dem Vater, die stets auf der Couch stattgefunden haben. In diesem Zusammenhang stellt er die Frage, wann aus Fußball, Chips und Bier, eigentlich Yoga, Lachsbrötchen und Prosecco geworden sind. Auf der elterlichen Couch spielte sich die Kommunikation der beiden Kulis Männer ab. Der Papa beichtet die Zeugung von Klein Kulis binnen zweier Minuten auf der Waschmaschine, eine daraus resultierende Waschmaschinenphobie erklärt sich somit spielend. Auch wenn der Vater ein Vorreiter in Sachen Dosenbier, bleibt er ein für den jungen Kulis gottähnlich, wenn auch mehr Herkules als Pythagoras. So erklärt sich auch der größte Erfolg von Kulis in seiner Kindheit: Die Fertigstellung eines 20er Puzzles unter einer Stunde.