Von Lustenau zurück in die Vorarlberghalle

Mit der Verpflichtung von Stefan Wiedmaier, der in der letzten Saison in 44 Spielen 38 Punkte (12 Tore, 26 Assists) für den EHC Lustenau verbuchen konnte, verfolgen die Verantwortlichen bei der VEU Feldkirch zwei Ziele: Zum einen ist Wiedmaier ein universell einsetzbarer Spieler, der verschiedene Positionen spielen kann, zum anderen bringt er mit seinen 35 Jahren, rund 300 Erstliga- sowie 140 INL- bzw. AHL-Spielen enorme Routine und Erfahrung mit, die in der AHL sehr gefragt ist.