Von Kraftwerk bis Weihnachtsmarkt: Die Terrorübung der Polizei Vorarlberg

Bludesch. Anfang November übte die Vorarlberger Polizei gemeinsam mit dem Bundesheer verschiedene Terroreinsätze. Ein Video der Polizei zeigt nun, was geübt wurde.

Auch wenn terroristische Szenarien in Vorarlberg weniger wahrscheinlich sind als in Großstädten, will die Vorarlberger Cobra und Polizei vorbereitet sein. Um die Zusammenarbeit von Cobra, Bundesheer, Polizei und Rettungsorganisationen in solchen gefährlichen Situationen zu erproben, übten die Einsatzkräfte am 9. und 10. November verschiedene “Sonderlagen”.









Zu den geübten Terrorsituationen gehörten genauso die Sicherung eines Kraftwerkes wie auch das Vorgehen bei einem Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt, wie das in den sozialen Medien gezeigte Impressionsvideo zeigt. Wir waren dabei, als die Spezialkräfte den Einsatz bei einem Terroranschlag in einer Fußgängerzone übten (Video ganz oben).