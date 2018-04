Von kanadischen Soldaten verehrte Nonne 103-jährig gestorben

Eine von kanadischen Soldaten als "weißer Engel" verehrte französische Ordensschwester ist im Alter von 103 Jahren aus dem Leben geschieden. Schwester Agnes-Marie Valois sei am Donnerstag in dem Kloster Thibermont gestorben, teilte die nordfranzösische Stadt Dieppe in der Normandie am Samstag mit.

Sie hatte das Leben zahlreicher Soldaten gerettet, als am 19. August 1942 eine 6.000 Mann starke Einheit aus kanadischen und britischen Soldaten versuchte, die von den Deutschen besetzte Hafenstadt Dieppe einzunehmen und scheiterte. Bei der “Operation Jubilee” wurden binnen sechs Stunden 4.131 Männer getötet, verletzt oder gefangen genommen.

Valois konnte deutsche Soldaten und Ärzte überzeugen, sich um einige der Verletzten zu kümmern, und stahl zudem Lebensmittelrationen der Deutschen, um die Verletzten zu versorgen. Bei der “Operation Jubilee” handelte es sich um die erste Militäraktion, an der sich die kanadische Armee in Europa beteiligte. Die 1914 geborene Agnes Valois machte zunächst eine Ausbildung zur Krankenschwester beim Roten Kreuz, bevor sie 1936 in den Augustinerorden eintrat.