Von Göfis nach Santiago gepilgert

Harald Pfanner pilgerte von Göfis bis nach Santiago de Compostella - © Henning Heilmann

Göfis. (he) 87 Tage, 2.350 Kilometer und die Einsicht, dass alles, was man zum Leben braucht, in einen Rucksack passt: Mag. Harald Pfanner folgte dem Jakobsweg von seinem Heimatort Göfis bis nach Santiago di Compostela.