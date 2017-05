Von Fluten bedrohtes Grabmal in der Türkei versetzt

1.100 Tonnen schwere Grabstätte wurde auf riesige Plattform gehievt - © APA (AFP)

In einer spektakulären Aktion haben die türkischen Behörden eine mittelalterliche Grabstätte versetzt, die in den Fluten eines umstrittenen Staudammprojekts zu versinken drohte. Das 1.100 Tonnen schwere Grabmal wurde am Freitag auf eine riesige Plattform mit Rädern gehievt und zu seinem zwei Kilometer entfernten neuen Standort transportiert.