Von Deutschland nach Vorarlberg: Auslieferung des Postkarten-Räubers zieht sich hin

Derzeit wartet der tatverdächtigte und weitestgehend geständige Mann in Deutschland noch auf seinen Prozess. Erst nach einer Verurteilung wird er nach Österreich überstellt. Wann dies sein wird, ist offen.

Dem beschuldigten Tiroler werden allein in Vorarlberg elf Überfälle zur Last gelegt, sowie drei weitere im grenznahen deutschen Raum. Der Tatverdächtige, der als “Postkarten-Räuber” bekannt wurde, konnte am 6. September 2017 bei einem missglückten Überfall auf eine Bankfiliale in Heimenkirch (Landkreis Lindau) gefasst werden. Der 54-Jährige muss sich nun in Deutschland für besagte drei Überfälle verantworten. Erst nach einer Verurteilung wird er voraussichtlich nach Österreich überstellt, so die Erwartung der Feldkircher Staatsanwaltschaft.