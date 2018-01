Von Dachbalken am Kopf getroffen - Vorarlberger Arbeiter verletzt

Ein 61-jähriger Mann ist am Donnerstag bei einem Arbeitsunfall in Feldkirch verletzt worden.

Der Mitarbeiter einer Holzbaufirma wurde bei Arbeiten an einem Dachstuhl von einem Balken am Kopf getroffen und stürzte bewusstlos zu Boden. Er erlitt Verletzungen an der Halswirbelsäule und wurde ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert, informierte die Vorarlberger Polizei.