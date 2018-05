Von Bach, über Queen bis zum volkstümlichen Schlager

Vorarlbergs einziger offizieller Akkordeonverein feiert seinen 35er mit einem großen Konzert

Altach. Unter einem Handorgelverein stellt man sich bisweilen landläufig einen eher biederen, altmodischen Verein vor, der vorwiegend Volksmusik oder Schlager spielt. Zumindest auf den ACA, wie der Akkordeonclub Altach abgekürzt heißt, trifft dieses Urteil nicht zu. Seit der Gründung und speziell in den letzten Jahren war und ist immer Platz für moderne Musik. So steht das Jubiläumskonzert zum 35. Geburtstag unter dem Motto „Music was my first love“, dem Titel eines bekannten Stücks von John Miles. Auch sonst sucht man volkstümliche Musik vergeblich im Musik Repertoire des 1.Orchesters. Udo Lindenberg, Queen oder Austro Pop finden sich im Programm des aus 21 Akkordeonspielern bestehenden Aufgebots. Musikalisch verstärkt durch Schlagzeug, Klavier, Bass, und Keyboard werden Dirigent Harald Kuntschik und sein prächtiger Klangkörper das Altacher KOM am 3. Juni unterhalten. Kuntschik hat das musikalische Zepter vor drei Jahren von Peter Ender übernommen, der dieses Amt davor 27 Jahre innehatte. Davor schwang Mitgründer und Akkordeonlegende Johannes Müller den Taktstock. Müller ist übrigens noch immer Teil des Vereins, dem er auch jahrelang als Obmann vorstand. Diese Würde hat nun sein Sohn Christof Müller geerbt. Der 38-jährige, selbst passionierter Handorgel – und Keyboardvirtuose, bemüht sich auch vermehrt um die Gewinnung von neuen Mitgliedern und Nachwuchs. In Kooperation mit der Musikschule Tonart und Lehrer Clemens Tschallener werden derzeit sieben Kinder ausgebildet, die Nachwuchsgruppe wird beim Konzert ebenfalls zwei Stücke zum Besten geben.