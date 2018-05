Von Asphalt bis Wald und Wiese

Buch. Zwei Tage lang wurde das Zentrum der Berggemeinde zur Sportarena.

Von Asphalt bis Waldboden sowie Schotter und Wiese, teils von Sonne und gewittrigem Regen begleitet: Trotz der Herausforderungen zeigten rund 120 Mountain – Biker sehenswerte Leistungen bei den unterschiedlichen Streckenführungen und Klassen. „Der Rundkurs am Fuße des Hausbergs fordert mehr als man denkt“, resümierten die OK – Chefs Erich Eberle und Mario Schedler zufrieden über den Verlauf. Damit alles reibungslos an zwei Renntagen funktioniert waren dutzende Helfer, sowie mehrere Blaulichtorganisationen samt einer Vielzahl an Streckenposten im Einsatz.