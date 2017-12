Vom Schulabbruch zur Karriere mit Lehre

Handballer Ante Esegovic (21) lässt sich von Rückschlägen nicht unterkriegen.

Der 21-jährige Ante Esegovic ist zweifellos eine Kämpfernatur. Sowohl in beruflicher als auch in sportlicher Hinsicht. Nachdem er die Schule abbrechen musste, hat er sich zum ausgebildeten Sportadministrator hochgearbeitet. Außerdem will er nach einer schweren Knieverletzung bald zurück auf die große Handballbühne und trainiert hart dafür – und es schaut gut aus. Zum ersten Rückschlag war es vor rund drei Jahren gekommen. Die Handball-Karriere des jungen Bregenzers hatte Fahrt aufgenommen. Der Jugendnationalspieler besuchte die Handball-Akademie in der Mehrerau und wollte die Schule mit Matura abschließen. Die siebte Klasse stellte allerdings eine unüberwindbare Hürde für den Sportler dar. „Latein war mein Problem“, gesteht er. So musste er schließlich die Schule abbrechen und stand zwar mit Verein, aber ohne richtige Ausbildung da.

Chance genutzt

Eine passende Lehrstelle zu finden, ist für Jugendliche nicht immer ganz einfach. Ante Esegovic erhielt glücklicherweise Unterstützung von seinem Verein. Er bekam die Möglichkeit, über das Projekt „Chance“, einem AMS-Ausbildungsprojekt für ältere Jugendliche und junge Erwachsene, bei Bregenz Handball eine Lehre als Sportadministrator zu absolvieren. So arbeitete er im Büro des Klubs und konnte zweimal täglich mit der Mannschaft trainieren. In der Berufsschule habe er sich leichtgetan, erzählt der 21-Jährige. „Da bin ich locker durchgekommen.“ In sportlicher Hinsicht lief ebenfalls alles nach Plan. In der Saison 2015/16 wurde er in der HLA zum Newcomer des Jahres gewählt. Nach mehreren Einsätzen für die Nachwuchs-Nationalteams gab es auch Einberufungen für die Männer-Nationalmannschaft. Heuer meisterte Ante Esegovic die Lehrabschlussprüfung. Zum Feiern ist dem jungen Bregenzer allerdings nicht wirklich zumute. Während beruflich alles glatt läuft, kam es im Mai dieses Jahres zu einem herben Rückschlag in sportlicher Hinsicht. Im Training erlitt er bei einem Zweikampf einen Kreuz- und Meniskusriss sowie einen Knorpelschaden im linken Knie. „Es war ein normaler Zweikampf. Bei einem Richtungswechsel hat aber das Knie plötzlich nachgegeben“, erzählt er.