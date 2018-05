Vom Schafstall auf den Misswahl-Laufsteg

Die naturverbundene Schrunserin Sophia Maier wurde zur Miss Online 2018 gekürt.

Sophia Maier: Es war für mich eine sehr schöne Zeit und eine Erfahrung fürs Leben. Ich habe bereits für den Jungbäuerinnen-Kalender gemodelt. Bei der Misswahl habe ich viele neue Dinge gelernt, wie man zum Beispiel selbstbewusst auftritt, sich auf dem Laufsteg bewegt, sich kleidet oder sich vor der Kamera präsentiert. Wir haben uns über mehrere Wochen zum intensiven Proben getroffen, was oft anstrengend war, aber ich möchte diese Zeit nicht missen. Ich habe viele Kontakte mit den anderen Models geknüpft und so viele tolle Menschen getroffen. Sehr wohl gefühlt habe ich mich im Sajas-Stil – so lässig mit Kappe und Brille. Und die super Musik. Heute noch, wenn ich die Hits im Radio höre, kommt mir die Misswahl in den Sinn.