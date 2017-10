Der Chronobiologe Maximilian Moser hat viele interessante Projekte und Studien geleitet, die beachtlichen gesellschaftlichen Einfluss haben. So wurden beispielsweise in einigen Schulen in Deutschland und Österreich durch ihn Schulbeginn und Pausengestaltung reformiert. Sein Rhythmustherapieprogramm für Bauarbeiter, das im Auftrag der größten österreichischen Unfallversicherung entwickelt wurde, bewirkte auf über 100 Baustellen eine Senkung der Unfallzahlen um fast 30 Prozent.

Neueste Erkenntnisse über den menschlichen Zeitorganismus – das Uhrwerk unserer Gesundheit. Mit einfachen Übungen lernt der Leser ganz praktisch, wie er sein Leben rhythmischer und damit gesünder gestalten kann. Für nachhaltige Gesundheit und mehr Energie und Lebensfreude.

Für 18,50 Euro ist "Vom richtigen Umgang mit der Zeit" bei der Buchhandlung Das BUCH zu erhalten

