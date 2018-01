Vom Mann zum Gentleman: Der perfekte Look für den Gildenball

Das passende Outfit für einen noblen Ballabend zu finden, ist manchmal gar nicht so einfach. Wenn man ein paar Regeln und Tricks beachtet, findet jedermann den passenden Anzug. VOL.AT war für euch in Sachen Ball-Look unterwegs.

Am Wochenende findet der “Opernball Vorarlbergs” – der wohl eleganteste Ball – des Jahres in Vorarlberg statt: Der Gildenball. Bei diesem Event sollte auch die Garderobe dem Anlass entsprechend gewählt werden. Man glaubt Männer finden für solch einen Anlass ziemlich schnell etwas passendes. Doch auch sie sollten bei ihrer Wahl einiges beachten.

Schwarzer Anzug, weißes Hemd und dazu eine farbige Krawatte oder Fliege, das ist der Trend für diesen Ball, so die Expertin vom Garzon. Dies kann nach Wahl auch mit einer Weste kombiniert werden. “Eine Weste bringt auch zusätzliche Eleganz”, so die Expertin weiter. Bei der Wahl des Anzuges sollte auch auf die Begleitung geachtet werden. Idealerweise passt das Outfit des Mannes zu dem der Frau. Entweder die Farbe der Krawatte oder Fliege passt zur Farbe des Kleides oder man bleibt schlicht bei Schwarz und Weiß.

Oft sind es die kleinen Dinge, die es ausmachen, gut oder weniger gut auszusehen. Wenn man auf kleine Dinge achtet, kann das nicht passieren: Die Krawatte sollte so gebunden sein, dass sie bis zu Oberkante des Gürtels geht. Der oberste Knopf des Hemdes ist geschlossen und die Krawatte oder Fliege sitzt gerade zwischen dem Kragen. Wenn man das Sakko trägt ist der obere Knopf geschlossen und der Untere bleibt geöffnet. Es kann zur späteren Stunde auch lechere offen getragen werden. Ein No-Go sind braune Schuhe zum schwarzen Anzug. Bei schwarz immer schwarz.

Accessoires veredeln das Bild

Weiteres Zubehör wie Manschettenknöpfe oder Stecktuch können den Look ebenfalls aufwerten. Sie sollten, wie alles andere, zum Rest passen und eher schlicht bleiben. Eine schicke Uhr oder ein Armband trägt Man(n) ebenfalls beim Ballabend. “Bei solch einem Ball trägt man als Mann eine flachere, schwarze Uhr.”, so Kopf vom Juwelier Kopf in Götzis.