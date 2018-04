Vom Männergesangsverein zur Wälder Chorgemeinschaft

150 Jahre Wälder Chorgeschichte aufgearbeitet

Die Wälder Chorgemeinschaft hat anlässlich ihres Jubiläumjahres in Kooperation mit dem Egg Museum die Ausstellung zeita(CHOR)d 150 Jahre Egger Chorgemeinschaft in feierlichem Rahmen eröffnet. Die zahlreich erschienen Gäste versammelten sich nach einem Willkommensdrink in der Aula der Volkschule Egg wo Museums-Obmann Andreas Hammerer alle aufs herzlichste begrüßte. Ein besonderer Gruß ging an Landesrat Erich Schwärzler, Landtagsabgeordnete Martina Rüscher, Bürgermeister Paul Sutterlüty und Altbürgermeister Anton Sutterlüty. Marianne Bechter, Axel Giradelli vom Chorverband, Richard Bilgeri vom Heimatpflegeverein ebenso Katrin Netter vom Bregenzerwald Archiv wurden willkommen geheißen. Ein großer Dank ging allen voran an die Gemeinde Egg, an das Tiroler Landesarchiv, das Voralberger Landesarchiv und das Bregenzerwald Archiv, sie alle stellten eine Vielzahl an Dokumenten zur Verfügung und trugen so mit dazu bei, dass diese Ausstellung ermöglicht wurde.