Vom IS zerstörte Moschee in Mosul soll neu aufgebaut werden

Der Irak will mit Hilfe der Vereinigten Arabischen Emirate die zerstörte Große Moschee in Mosul wieder aufbauen. Das berühmte Gotteshaus und Wahrzeichen der nordirakischen Stadt wurde im vergangenen Sommer von der Terrormiliz IS gesprengt, als der Kampf um die ehemalige Jihadistenhochburg in den letzten Zügen lag.

Der Irak, die Emirate und die UN-Kulturorganisation UNESCO unterschrieben am Montag ein Abkommen, nach dem der Golfstaat 50,4 Millionen Dollar (umgerechnet 41,3 Millionen Euro) für den kulturellen Wiederaufbau der Stadt zur Verfügung stellt – darunter auch für die Moschee. Die UNESCO sprach von einer “historischen Partnerschaft”, die von ihrem Umfang her beispiellos sei.

Das Gebetshaus geht auf das 12. Jahrhundert zurück und ist auch als Al-Nuri-Moschee bekannt, benannt nach Nur al-Din Sinki, einem Herrscher, der den Bau in Auftrag gab. Berühmt war die Moschee nicht zuletzt wegen ihres schiefstehenden Minaretts, das vom Einsturz bedroht war. Es wurde auch “Al-Hadba” (“Die Gekrümmte”) oder scherzhaft “Der schiefe Turm von Mosul” genannt. Ungeeignetes Baumaterial und Wind sollen für die Schieflage verantwortlich gewesen sein.

Die Große Moschee Mosuls hatte auch eine immense symbolische Bedeutung für das vom Islamischen Staat ausgerufene Kalifat. Dort hatte sich IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi Anfang Juli 2014 bei einer Freitagspredigt erstmals öffentlich gezeigt.

Die Wiederaufbau des komplett zerstörten Gebäudes dürfte Jahre dauern. Die UNESCO rechnet damit, dass allein die Aufräumarbeiten, die Dokumentation der Stätte und die Entwicklung von Bauplänen ein Jahr dauern werden.