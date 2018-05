Vom Debakel bis zur Ende einer Negativserie

Schwarzach gewinnt erstmals in der Vorarlbergliga, Bizau noch nicht Meister in der Landesliga und viele Endergebnisse endeten in den Samstag-Partien im Unterhaus hoch.

Regionalliga West, 29. Spieltag

FC Mohren Dornbirn – Hotel am See FC Hard 1:1 (1:1)

World-of-Jobs VfB Hohenems – SV Wals/Grünau 5:2 (2:0)

Holzbau Sohm FC Alberschwende – SC Schwaz 1:4 (0:2)

FC Wacker Innsbruck Amateure – Cashpoint SCR Altach Amateure 1:1 (1:1)

SV Wörgl – FC Pinzgau/Saalfelden 3:2 (0:1)

FC Kufstein – TSV St. Johann/Pongau 3:2 (1:2)

SV Seekirchen – FC Kitzbühel 0:1 (0:0)

Vorarlbergliga, 25. Spieltag

SC Fußach – Simeoni Metallbau FC Andelsbuch 0:5 (0:4)

Hella Dornbirner SV – FC Nenzing 2:1 (1:0)

SC Admira Dornbirn – Zimm FC Wolfurt 1:2 (0:1)

Blum FC Höchst – RW Rankweil 4:2 (0:1)

FC Schwarzach – Sparkasse FC BW Feldkirch 4:3 (2:1)

SC Austria Lustenau Amateure – SW Bregenz 3:2 (1:1)

Landesliga, 21. Spieltag

Peter Dach FC Koblach – Kaufmann Bausysteme FC Bizau 2:0 (1:0)

Fliesen Heim FC Sulzberg – Metzler Werkzeuge SK Brederis 1:5 (1:2)

Wälderhaus VfB Bezau – IPA SC Göfis 0:1 (0:0)

SK CHT Austria Meiningen – FC Lustenau 1907 2:1 (0:0)

Eco Park FC Hörbranz – SV typico Lochau 3:1 (0:0)

Intersport FC Schruns – SV frigo Ludesch 2:1 (1:1)

Bike Puchmayr FC Kennelbach – SV Gaißau 1:0 (1:0)

1.Landesklasse, 21. Spieltag

Ender Klimatechnik TSV Altenstadt – Fohrenburger Rätia Bludenz 5:0 (4:0)

FC Baldauf Doren – SPG Burtscher Großwalsertal 2:2 (1:1)

SK Bürs – KFZ Tech Hagspiel FC Hittisau 3:1 (1:1)

SV Brauerei Frastanz – FC Renault Malin Sulz 2:2 (1:0)

FC Raiffeisen Viktoria Bregenz – Erne FC Schlins 1:3 (0:1)

2. Landesklasse, 21. Spieltag

FC Intemann Lauterach 1b – World-of-Jobs VfB Hohenems 1b 4:2 (3:1)

Alfi FC Lingenau – FC Brauerei Egg 1b 0:0

SC Hohenweiler – FC Mohren Dornbirn 1b 1:0 (0:0)

Fliesen Jams FC Riefensberg – FC Klostertal 2:6 (2:4)

3. Landesklasse, 21. Spieltag

SV typico Lochau 1b – blum FC Höchst 1b 3:5 (1:3)

FC Lustenau 1907 1b – Holzbau Sohm FC Alberschwende 1b 1:0 (1:0)

Vollbad FC Götzis 1b – Simeoni Metallbau FC Andelsbuch 1b 3:4 (1:1)

SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon – SC Admira Dornbirn 1b 1:1 (1:1)

RW Rankweil 1b – FC Raiffeisen Au 0:3 (0:2)

4. Landesklasse, 21. Spieltag

SC Fußach 1b – FC Renault Malin Sulz 1b 4:1 (1:0)

SV Brauerei Frastanz 1b – SC Vandans 5:2 (3:1)

FC Raiffeisen Viktoria Bregenz 1b – Ender Klimatechnik TSV Altenstadt 1b 0:3 (0:1)

Intersport FC Schruns 1b – Sparkasse FC BW Feldkirch 1b 1:1 (0:0)

FC Bremenmahd – FC Schwarzach 1b 4:1 (3:1)

Hella DSV 1b – FC Nenzing 1b 5:1 (1:0)

FC Mellau 1b – SW Bregenz 1b

5. Landesklasse, 21. Spieltag

SPG Buch 1c – SK CHT Austria Meiningen 1b 1:5 (0:2)

IPA SC Göfis 1b – SPG Burtscher Großwalsertal 1b 2:1 (1:1)

Fliesen Heim FC Sulzberg 1b – KFZ Tech Hagspiel FC Hittisau 1b Nichtantreten

SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b – SPG Buch 1c 3:2 (2:1)

SK CHT Austria Meiningen 1b – SV Gaißau 1b 2:0 (1:0)

SPG Kennelbach/Wolfurt 1c – SC Tisis 1b 2:2 (0:2)

Hotel am See FC Hard 1b – FC Raiffeisen Au 1b 3:1 (2:0)

SC Oberländer Bierstadel Mittelberg – Metzler Werkzeuge SK Brederis 1b 6:2 (3:0)

Fohrenburger Rätia Bludenz 1b – SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b

FC Beschling – Erne FC Schlins 1b 0:5 (0:3)

ÖFB Nachwuchsmeisterschaft

AKA St. Pölten U-18 – AKA Hypo Vorarlberg U-18 2:0 (0:0)

AKA St. Pölten U-16 – AKA Hypo Vorarlberg U-16 7:1 (2:0)

Frauen, Vorarlbergliga, 16. Spieltag

SPG Leiblachtal – ESV Bludenz 2:2 (1:1)

Frauen, Landesliga, 16. Spieltag

SPG Bregenzerwald – Erne FC Schlins 5:2 (1:1)

SW Bregenz – BayWaLamag FC Thüringen 14:1 (9:0)