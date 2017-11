Vom Breakdancer zum internationalen Künstler: Domingo Mattle startet in den USA durch

Bereits mit 8 Jahren begann er sich für HipHop zu begeistern. Der Sprung vom HipHop zum Graffiti war schlussendlich nicht mehr weit. Anfangs war es nur ein Ausgleich zum Tanzen. Jetzt stellt Domingo Mattle seine Kunst in LA, New York und Hongkong aus.

Domingo Mattle ist ein Graffiti Künstler und international erfolgreicher Breakdancer. In den Straßen von Brooklyn, New York, bekam Domingo seinen Namen “D-Boogie”, unter dem er bis heute unter anderem mit der Rap Gruppe “LFTD” zusammenarbeitet.

»Ein Beitrag geteilt von Graffiti | Street Artist (@realurbanartistry) am 20. Okt 2016 um 17:09 Uhr«

Zahlreiche Jugendprojekte

Er ist bereits auf heimischen Bühnen wie dem Szene Openair und dem FM4 Frequency aufgetreten. Er arbeitet hauptsächlich als Tanzlehrer und als erfolgreicher Graffiti-Künstler. Mit zahlreichen Projekten versucht er Jugendlichen HipHop wieder näher zu bringen. Seit 2015 ist Domingo Mitglied der amerikanischen Organisation “Universal Zulu Natio”. Diese Organisation wurde 1973 von Afrika Bambaata ins Leben gerufen. Sie soll der Gewalt in den Strassen der Bronx in New York positiv entgegen wirken.