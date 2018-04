Unfall in Innerbraz – 39-Jährige schwer verletzt

Innerbraz - Bei einer Kollision zwischen einem Lkw und zwei Pkw auf der Arlberg-Schnellstraße (S16) in Innerbraz sind am Dienstag drei Personen verletzt worden, darunter eine 39-jährige Beifahrerin schwer.

Nach Angaben der Polizei versuchte ein 40-jähriger Wagenlenker, der mit der 39-Jährigen und einem zwei Jahre alten Kind in Richtung Deutschland unterwegs war, von einer Tankstelle kommend vor dem herannahenden Lkw auf die S16 einzubiegen. Der Abstand zum Schwerfahrzeug war jedoch zu gering, es kam zur Kollision. Der zweite Pkw, an dessen Steuer ein 54-jähriger Mann saß, wurde über die Böschung bugsiert und blieb am Ende auf dem Dach liegen.