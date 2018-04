Volleyballnachwuchs ist Landesmeister

Die U12 und U13 Buben-Mannschaften des Volleyballclub Dornbirn sind neue Vorarlberger Landesmeister.

Dornbirn. Bei den vor kurzem in Höchst ausgetragenen Volleyball-Landesmeisterschaften konnten die Buben vom Volleyballclub Dornbirn ein äußerst erfolgreiches Wochenende verzeichnen. Am Samstag gewannen sie klar die Landesmeisterschaft für den Jahrgang U13 und konnten am Sonntag beim Jahrgang U12 sogar die beiden ersten Plätze belegen.