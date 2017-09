Volleyballcamp war ein Renner

Dabei hatte alles mit vielen Problemen begonnen. Die reservierten Hallen im BG Feldkirch waren nicht fertig, da half die Stadt mit den Hallen in Gisingen- Oberau aus. Mit Melanie Schloffer und Gerulf Lenz standen zwei erfahrene Trainer zur Verfügung, Sonja Schwendinger bestritt den Teil der Entspannungsmassage für die Mädchen. Zu Mittag dann frisch zubereitetes Essen, streng getrennt nach Vegetariern und anderen, vormittags und nachmittags auch Obst und Müslis. Schnell war allen klar, dass das Gütesiegel von „Fitsport Austria“ mehr als berechtigt ist.

Höhepunkt war wie immer das Abschlussturnier, bei dem es schöne Preise zu gewinnen gab. Am Ende erhielten alle eine Urkunde, die den Fortgang mittels Note dokumentierte.

Abschied nach sieben Jahren

Wehrmutstropfen war für alle der Abschied von Dr. Gerulf Lenz, der nach sieben Jahren ade sagte. Im kommenden Jahr will er bei der Einschulung seines Enkelkindes in Canada dabei sein, so geht sich das Ganze leider nicht mehr aus. Die FFG Feldkirch als Organisator hat bereits die Suche nach gleichwertigem Ersatz begonnen. Denn eines war am Ende ganz klar heraus zu hören: alle wollen wieder mit dabei sein.