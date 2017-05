Volleyball-Nachwuchs holte Silber

Dornbirn. Am Wochenende fanden in Graz die Volleyballstaatsmeisterschaften der U11 Mannschaften statt. Mit dabei auch die Bubenmannschaft des Volleyballclub Dornbirn. Und das überaus erfolgreich: Nach drei klaren Siegen am ersten Tag qualifizierten sich die Dornbirner Nachwuchsvolleyballer für das Halbfinale am Sonntag.

Sensationelles Ergebnis

Dort trafen sie auf die Mannschaft von Fürstenfeld und schafften es ins Finale. Da hieß der Gegner Spielgemeinschaft Aich/Dob/Brückl, die sich als zu stark für die Mannschaft aus Dornbirn erwies. Dennoch war man mehr als zufrieden – immerhin kehrten die Burschen vom VC Dornbirn mit einer Silbermedaille aus Graz zurück.