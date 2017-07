Volleyball im Sand bei Nacht

Sonntag. (sg) Der Volleyballclub Großwalsertal lädt zum Turnierspiel im Sand. Am Samstag, 22. Juli, startet das Turnier um 13 Uhr beim Beachvolleyballplatz in Sonntag. Die Mannschaften treten in den Kategorien Hobby- und Sportscup gegeneinander an. Das Finale findet abends bei Flutlicht statt und im Anschluss gegen ca. 22 Uhr beginnt die Afterparty mit DJ Valley. Das Team des Volleyballclub Großwalsertal rund um Obmann Markus Gassner sorgt für kühle Getränke an der Cocktailbar und warme Speisen. Die Nighttrophy wird diesen Sommer zum dritten Mal durchgeführt. Bereits am Freitag, 21. Juli, lädt der Verein zur Warm-up-Disoc ab 21 Uhr ins Partyzelt. Neben einem Pool für Abkühlungen wird eine Chilloutzone aufgebaut. Der Eintritt ist frei und die Besucher erwartet neben spannenden Matchen ein Gewinnspiel. Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung auf den 28. und 29. Juli verschoben. Aktuelle Infos finden Sie unter www.vcgrosswalsertal.at.