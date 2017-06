Volleyball-Herren besiegten Deutschland in Weltliga 3:1

In einem hochspannenden Spiel in der gut gefüllten TipsArena in Linz begannen die Österreicher stark und holten sich wie am vergangenen Samstag in Frankfurt den ersten Satz. Im zweiten Durchgang verwerteten die Deutschen ihren dritten Satzball zum 29:27, nachdem die ÖVV-Auswahl ihrerseits drei vergeben hatte. Das glücklichere Ende im dritten Satz gehörte den Gastgebern, der fünfte Satzball brachte das 30:28. Im finalen Durchgang spielten die Österreicher weiter ausgezeichnet, der fünfte Matchball sorgte für die Entscheidung gegen den WM-Dritten.

Damit liegen die Österreicher nach vier von sechs Spieltagen voll im Rennen um die Final-Four-Teilnahme in Leon/Mexiko. Die Truppe von Michael Warm hält nach drei Siegen und einer Niederlage bei neun Zählern und ist punktegleich mit Deutschland. Am Samstag trifft die ÖVV-Auswahl auf Olympia-Teilnehmer Mexiko, am Sonntag wartet Spanien (jeweils 20.15 Uhr, live ORF Sport +).

Teamchef Warm war hochzufrieden mit der Leistung seines Teams. “Es war unglaublich viel Wille in der Mannschaft, eine Energieleistung. Beide Mannschaften sind jung, Deutschland hatte einen Umbruch. Heute waren wir besser, haben verdient gewonnen. Der Jubel muss noch genossen werden, dann aus den Köpfen raus”, freute sich Michael Warm. “Mexiko spielt sehr unangenehm. Mit weniger Aggressivität und Athletik, dafür mit mehr Ballsicherheit”, betonte der Coach.

ÖVV-Präsident Peter Kleinmann konnte sein Glück kaum fassen. “Ich habe mir das so gewünscht. Als ich gesagt habe, dass wir in der Weltliga spielen, hat mich jeder für verrückt gehalten. Ich bin so stolz auf diese Mannschaft und das Trainerteam. Eine Veranstaltung mit 3500 Zuschauern, das ist nicht alltäglich”, freute sich der 69-Jährige. “Das ist eine der jüngsten Nationalmannschaften Europas. Der älteste Spieler ist 28 Jahre alt, wir können noch Großes erreichen. Linz ist Cordoba!”

Alexander Berger war mit 25 Punkten Topscorer. “Bis jetzt habe ich meistens auswärts meine Leistung abgerufen, jetzt endlich auch vor eigenem Publikum. In einer vollen Halle kann man sich leichter in einen Flow spielen. Das Spiel heute hat Kraft gekostet, auch auf emotionaler Ebene. Morgen müssen wir Gas geben. Es ist schon sehr wichtig, dass wir nach Mexiko fliegen”, gab der Italien-Legionär die Marschroute vor.

(APA)