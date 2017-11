Vollendeter Salonabend

Ein besonderer musikalischer Kunstgenuss mit dem Cellisten Mathias Johansen vom Landeskonservatorium war kürzlich bei der Frastanzer Künstlerin Ruth Gschwendtner-Wölfle zu erleben. Die Gäste im „Salon Paula“ der Montforter Zwischentöne erlebten den Musiker ganz nah.

FRASTANZ Unter dem Motto „Salon Paula“ finden im Zuge der Montforter Zwischentöne jeweils mehrere Konzerte in Privathäusern statt. Heuer lud unter anderem Ruth Gschwendtner-Wölfle zu sich nach Hause in den Kunstsalon auf der Letze ein und hatte einen besonderen Gast.

Norwegen, Spanien, Belgien, Japan – der Cellist und Echo Klassik Gewinner Mathias Johansen hat schon auf der ganzen Welt begeistert. Vor einem Jahr berief ihn das Landeskonservatorium als Cello Professor nach Feldkirch. Wer ihn im Salon Paula in Frastanz spielen hörte, erlebte ihn hautnah und konnte viele Fragen zur Interpretation des Werks und Johansens Deutung von Vollendung an den Musikprofessor stellen.

Der Auftritt, der vom ersten Moment an begeisterte, fand im Rahmen der Konzertreihe „Vollenden oder Es gut sein lassen“ der Montforter Zwischentöne statt. Ein Cello. Gespannte Stille. Eine Bach-Suite erklingt. Die Zuhörer im Salon lauschen begeistert. Der Künstler merkt die Energie, die vom Publikum entgegenschlägt. Ein Funke, der überspringt. Brücken werden gebaut, die über Grenzen und Kulturen hinaus reichen. Dem Gedanke folgend, dass Vollendung abgeschlossen und ästhetisch nicht steigerbar ist, meinte Johansen, der auch György Ligeti spielte, dass Vollendung zu Lebzeiten aufgrund der möglichen Veränderung und Optimierung des Werks stets schwer sei.

Zu den ca. 34 Gästen des Cello-Konzerts mit Mathias Johansen im Kunstsalon zählten Medizinalrätin Dr. Jutta Gnaiger-Rathmanner , Stefanie Purtscher vom Stadtmarketing Feldkirch, Thomas Pfanner vom Team der Montforter Zwischentöne und Klaus Pfeifer . HE

Mathias Johansen tritt auch am Freitag, 17. November, 19:00 Uhr im Montforthaus und am Sonntag, 17. Dezember, 10:30 Uhr beim Weihnachtskonzert im Konservatorium in Feldkirch auf.